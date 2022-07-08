Брюссель, , 08:42 — REGNUM Выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд отказываются одобрять бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что кредит должен был быть предоставлен по линии Европейского инвестиционного банка. Но ЕК, которая выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза, опасается, что Киев не сможет вернуть деньги.

По информации агентства, бюджетные органы ЕК настаивают на том, чтобы повысить провизию по кредиту с 9% от общего финансирования до 70%. Это сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена.

Для решения вопроса в ЕК рассматривают варианты передачи части рисков по невозвращению кредита отдельным странам ЕС и Европейскому инвестиционному банку.

18 мая ЕК предложила предоставить Украине в 2022 году кредитную программу на €9 млрд. 21 июня в ЕК заявили, что экстренная программа макрофинансовой помощи Украине не готова, но может быть закончена до конца лета.