Кишинёв, , 08:42 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду утром 8 июля назначила новым министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боля. Трансляцию его присяги вела пресс-служба главы государства.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

Новый министр принял присягу в присутствии Санду и премьер-министра республики Натальи Гаврилицы. Сообщение о отставке предыдущего главы минсельхоза Виорела Герчиу пока не было опубликовано.

Боля до этого был депутатом парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность. На прошлой неделе в правительстве заявляли, что отставка главы минсельхоза не планируется.