Берлин, , 08:40 — REGNUM Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает плавательные бассейны по мере того, как последствия энергетического кризиса распространяться от промышленных предприятий к офисам и жилым домам, сообщает 8 июля Financial Times.

Печь

Огромный рост цен на газ вверг крупнейшую экономику Европы в самый тяжелый энергетический кризис со времен нефтяного шока 1973 года. Счета потребителей растут до небес вместе с недовольством.

«Ситуация более чем драматичная, — говорит глава федерации немецких жилищных предприятий Аксель Гедашко. — Общественное спокойствие Германии в большой опасности».

Вскоре Россия закрывает свой главный газопровод в Германию — «Северный поток — 1» — на 10 дней планового ремонта. Многие в Берлине опасаются, что он уже не откроется вновь.

«Ситуация на газовом рынке напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не ухудшится», — сказал 5 июля министр экономики Роберт Хабек и обратился к населению с призывом экономить электроэнергию. Муниципалитеты и владельцы недвижимости прислушались к этому призыву.

7 июля компания Vonovia, крупнейший в стране арендодатель жилья, заявила, что будет снижать температуру газового отопления в своих домах до 17 градусов с 11 вечера до 6 утра. По ее словам, эта мера позволит сэкономить на отоплении 8%.

Жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде пошла еще дальше, заявив, что будет подавать жильцам горячую воду только с 4 до 8 утра и с 11 до 13 часов дня.

Такие меры могут стать обычными в ближайшие недели. Глава Немецкой ассоциации городов и поселков Хельмут Деди сказал, что «все общество» должно сократить потребление энергии летом, «чтобы зимой у нас были теплые квартиры».

Жители тоже принимают меры, возвращаясь к дровяным печам и каминам. Продажи дров и угля, а также газовых баллонов и картриджей резко возросли.

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