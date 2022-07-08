Кызыл, , 08:40 — REGNUM 7 июля Туву посетила руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ранее в рамках ПМЭФ она представила туристический национальный маршрут «Сибирские каникулы», который проходит в том числе по территории республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Курган в Долине Царей Юлия Невская © ИА REGNUM

По словам главы региона Владислава Ховалыга, в тувинскую часть маршрута вошли такие известные достопримечательности, как смотровая площадка «Долина царей», скульптурный комплекс «Центр Азии», Дургенский каньон и другие объекты.

«Все они в ходе предварительной проработки маршрута получили хорошую оценку экспертов Ростуризма, которые отметили самобытность и уникальность тувинских туристических объектов», — отметил глава республики.