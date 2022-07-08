Новосибирская область, 8 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В посёлке Верх-Тула Новосибирской области началось строительство новой высоковольтной подстанции. Она обеспечит электроснабжение посёлков Верх-Тула, Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

t. me/minenergo54 Строительство подстанции

«Необходимость строительства связана с активным социально-экономическим развитием территорий, увеличением количества новых потребителей», — уточнили в министерстве.

Ориентировочная стоимость строительства — около 500 млн рублей.