Посёлок Гайны, Пермский край, 8 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В райцентре Гайны Пермского края через суд требуют закрыть физкультурный оздоровительный центр (ФОК) «Олимп», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Истцом выступил прокурор. При проверке были выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ФОЦ.

«В связи с выявленными нарушениями, учитывая, что спортивный центр является местом массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних, могут возникнуть предпосылки к затруднению тушения пожара, увеличению времени эвакуации посетителей и распространении иных опасных факторов, прокурором в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности спортивного объекта вплоть до полного устранения выявленных нарушений», — сказали в надзорном ведомстве.