Донецк, , 08:39 — REGNUM Войска республик Донбасса совместно с подразделениями Вооружённых сил РФ уничтожили в районе города Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) колонну с грузинскими наемниками, в результате чего было ликвидировано порядка 30 боевиков. Об этом 8 июля рассказал близкий к Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) источник.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У Северска (город в ДНР, контролируемый ВС Украины) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хакерская группировка RaHDit выложила в Сеть новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.