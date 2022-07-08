Вашингтон, 8 июля 2022, 08:39 — REGNUM Упоминание Китая в стратегической концепции Североатлантического альянса не означает, что НАТО активизирует деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что в новой стратегической концепции утверждается, что политика властей Китая является противоречащей интересам и ценностям альянса.
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