Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Упоминание Китая в стратегической концепции Североатлантического альянса не означает, что НАТО активизирует деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В стратегической концепции говорится, что [НАТО] впервые признало, что Китай проводит политику в попытке подорвать основанный на правилах порядок, и это имеет последствия для трансатлантической безопасности. Это не о том, что НАТО заходит и втягивается [в его дела]. Речь идёт о влиянии Китая, которое он оказывает на трансатлантическую безопасность, и о том, чтобы НАТО занялось этим», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что в новой стратегической концепции утверждается, что политика властей Китая является противоречащей интересам и ценностям альянса.

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