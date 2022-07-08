Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 7 июля в Ульяновской области официально выявлено 18 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что 6 июля в регионе лабораторно подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, 5 июля — 18 случаев, 4 июля выявлено 13 случаев инфицирования, 3 июля — 15.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 163 351 лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию.

Отметим, что в Ульяновской области по национальному проекту «Здравоохранение» строятся пять фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 203 754 случая заражения коронавирусом, выздоровели 198 807 пациентов, умер 4721 ковидный больной.

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