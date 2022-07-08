Ханты-Мансийск, 8 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Урае (ХМАО) суд обязал местные власти предоставить сироте квартиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Установлено, что 20-летний житель Урая в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения. С 2015 года состоял на учёте в качестве нуждающегося в получении жилого помещения по договору социального найма. В 2019 году администрация Урая незаконно приняла решение об исключении несовершеннолетнего из списка детей-сирот, которым положено жильё.

Сирота обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, который встал на сторону истца. Сироте предоставлена благоустроенная квартира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье могут измениться правила выдачи жилья детям-сиротам — поправки в законодательство подготовили местные власти.