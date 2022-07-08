Пермь, 8 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил увеличить количество рабочих до 300-350 человек на строительной площадке зоопарка в Перми. Это необходимо для возможности выполнения «сезонных» работ, сообщили к пресс-службе краевой администрации.

Eirena Контактный зоопарк

«Новый зоопарк — значимый и долгожданный объект для жителей всего региона. Напоминаю, что ближайшая главная задача — осенью этого (2022) года завершить первый этап и начать перевозить в него животных из действующего зоопарка. В конце августа запланировали очередной выезд на объект», — сказал Махонин.

Тему проделанных на данный момент работ обсудили на совещании под руководством губернатора. И. о. руководителя УКСа Александр Лозовский отчитался том, что на сегодняшний день на стройплощадке трудится порядка 250 человек.

Активная стадия строительства идёт по 23 объектам из 56. В их числе помещения для птиц, австралийских и ночных животных, а также для обитателей гор. Из них 12 — построены на месте демонтированных построек и по новому техническому проекту. Напомним, после обследования в 2021 году и в начале этого года снесли 17 зданий и вольеров признанных непригодными для эксплуатации. Сдать эти 23 сооружения планируется осенью 2022 года, по остальным объектам идет подготовительная работа.

Параллельно строители приступают к устройству дренажной системы трех вольеров 15-й группы («Лесная мозаика»). Также готовы начать работы по художественному оформлению объектов и их тематическому наполнению там, где это уже возможно, например, входная группа зоопарка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Объект планировали сдать в 2018 году, но сроки были сорваны.