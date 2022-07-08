Новосибирск, , 08:34 — REGNUM Новосибирский суд избрал меру пресечения руководителю центра «Мой бизнес» Михаилу Космынину, который проходит по делу о мошенничестве и присвоении. Под стражей он пробудет до 27 августа 2022 года.

Арест Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

По данным источника ТАСС, Космынин направил на капитальный ремонт помещения для центра 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему предпринимательству. Еще около 12 млн он отдал за аренду помещения. Также, с марта по август 2020 года он самовольно назначил себе премии на 386 тыс. рублей.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области сайту «Континент Сибирь» сообщили, что они работают в штатном режиме и сотрудники оказывают все возможное содействие правоохранительным органам.