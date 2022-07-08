Сеул, , 08:34 — REGNUM Полиция Южной Кореи приступила к расследованию в отношении высокопоставленного чиновника из Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полицейского участка в городе Кванджу.

Чиновник Pixelbay.com

Согласно опубликованным данным, министр по делам молодежи и спорта ЦАР Астрид-Бриан Ребоас был допрошен полицией после того, как гражданин Южной Кореи подал в отношении него жалобу, обвинив в мошенничестве.

В полиции отказались сообщать детали дела, включая сумму ущерба.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что министр по делам молодежи и спорта Центральноафриканской Республики разыскивается за долги и неоплаченные счета на сумму $500 тыс.

По данным полиции, чиновник из ЦАР прибыл в Южную Корею по приглашению религиозной группы.