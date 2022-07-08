Уфа, , 08:34 — REGNUM Более 1500 порций плова намерены приготовить для участников благотворительного фестиваля «Добрый плов» в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Плов Правительство Новосибирской области

Сообщается, что фестиваль, который объединит рестораны Уфы, пройдёт в онлайн формате. Мастера плова намерены приготовить свыше 1500 порций восточного блюда, при этом каждый ресторан будет готовить по собственному оригинальному рецепту, а жители и гости города смогут заказать плов, помогая при этом детям.

«12 и 13 июля стать участником ежегодного праздника добрых дел и вкусной еды «Добрый плов» сможет каждый и помочь тем самым особенным ребятам целый год обучаться в центре детского развития «Мархамат», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что выбрать ресторан и заказать плов можно до 10 июля включительно на сайте добрыйплов. рф, а забрать — 12 или 13 июля из выбранного ресторана.

«Если есть желание помочь, но нет возможности забрать коробочку плова, при покупке есть опция — подарить плов вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР», — сообщает пресс-служба.