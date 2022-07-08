* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 8 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что его силы «освободили Верхний и Нижний Сучи в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан из лап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нанесли этой группировке тяжёлые потери». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источник из провинции Баглан подтвердил, что флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был снят с военной базы в районе Сучи. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как вооружённые люди спускают флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На официальном сайте Фронта сопротивления говорится, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из этих районов, а их позиции заняты силами Фронта сопротивления».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали эти сообщения.