Хабаровск, , 08:28 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с Днём любви, семьи и верности и наградил семьи, являющиеся настоящим примером сохранения супружеских уз и достойного воспитания детей. В церемонии принял участие и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

День семьи, любви и верности в Хабаровске Правительство Хабаровского края

Читайте также: Красноярским семьям вручат медали «За любовь и верность»

В регионе ежегодно увеличивается размер краевого материнского капитала, а с 2021 года власти помогают улучшать жилищные условия родителям, у которых родилась тройня.

Отмечается, что многодетных семей в крае становится больше — уже более 26,5 тыс. Матерей пяти и более детей, отмечают почетным знаком «Материнская слава», а знак «Родительская слава Хабаровского края» вручают лучшим супружеским парам за достойное воспитание четырех и более детей.

Отдельная награда — медаль ордена «Родительская слава», которой в этом году указом президента России удостоена семья Алексея и Елены Хлонь из Хабаровска, у которых пять сыновей.

Также в рамках праздничной церемонии за сохранение семейных традиций медалью «За любовь и верность» отмечены 11 пар. Всего же такой знак уже получили 600 семей. Еще трём парам, прожившим вместе более полувека, вручены памятные знаки правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие».

Кроме того, митрополит Артемий вручил Михаилу Дегтяреву медаль «За усердные труды на благо Хабаровской епархии Русской Православной церкви».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 9 июля в рамках проекта «В центре Мира» нескольким семьям вручат медали «За любовь и верность».