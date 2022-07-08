Козельск, Калужская область, 8 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В деревне Дешовки Козельского района 15-летний подросток погиб из-за упавшего на него дерева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

7 июля вместе с двумя сверстниками подросток шел по аллее к шалашу. Из-за ураганного ветра на детей упало дерево. Двое успели отбежать. Третий подросток был придавлен деревом и скончался на месте происшествия.

Следователи опросили очевидцев. Детали произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность людей на территории аллеи, где произошла трагедия.