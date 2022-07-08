Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Лидер грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария составила список граждан Грузии, в отношении которой, по ее мнению, нужно ввести санкции. Об этом она 7 июля сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Елена Хоштария Facebook.com/EKhoshtaria

Хоштария считает, что недостаточно ввести санкции в отношении «олигарха», крупнейшего бизнесмена Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Ивашиншкили. Она выступает за персональные санкции к тем, кто имеет с ним тесные контакты.

«Наша задача — сделать международные персональные санкции одним из инструментов процесса деолигархизации», — заявила лидер «Дроа».

Она включила в свои список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, главу Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Также, по её мнению, под санкции должны попасть владелец пропровительственной телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе, а также бизнес-партнёр и родственник «олигарха» Уча Мамацашвили.

По словам Хоштарии, она отправит список бывшему послу США в России Майклу Макфолу. До этого он сообщил, что обсуждается, в отношении кого в Грузии и Белоруссии следует ввести санкции.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».

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