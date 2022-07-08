Москва, 8 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Многие пророчества основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, потому что они были сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях. Об этом на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, которая состоялась 7 июля, заявил президент России Владимир Путин.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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«Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются», — сказал российский лидер.

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По словам главы государства, «они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций».

Однако самое главное, как подчеркнул Путин, — это то, что Жириновский, безусловно, был патриотом России и вся его деятельность строилась именно на этом.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни. Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, политик внёс огромный вклад в развитие России, а многие его политические прогнозы стали настоящими пророчествами — это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов. По его словам, в основе всех действий Жириновского всегда лежала большая любовь к России и её народу.