Президент России Владимир Путин дал разрешение на подъём российских флагов на новых рыболовецких судах, построенных отечественными судостроителями для российских рыболовецких компаний.
На "Северной верфи" в Петербурге для Рыболовецкой компании «Вирма» построили головной ярусолов-процессор «Гандвик-1» проекта MT1112XL. Всего компания «Вирма» заказала "Северной верфи" строительство трех ярусоловов проекта MT1112XL. Все они предназначены для лова трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.
Ярусолов «Гандвик – 1» водоизмещением 2,2 тысячи тонн имеет длину 59 м и ширину 13 м, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность – до 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки. Емкость морозильного трюма для готовой рыбопродукции - около 500 тонн.
Ярусоловы проекта МТ1112XL соответствуют жестким международным требованиям по защите окружающей среды: ярусный способ лова - наиболее щадящий для водной экосистемы, поскольку минимизирует воздействие на морское дно и позволяет ловить строго определенные виды рыб, не нанося ущерба остальным, сохраняя кормовую базу и молодь рыбы.
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
В России нелёгкий труд рыбаков всегда пользовался большим уважением. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах.
Одним из судов, на которых поднимают сегодня флаг, стал большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко», построенный на АО «Адмиралтейские верфи» для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот.
Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье Российской Федерации, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомучной фабрик позволяют ежегодно производить: около 15 тыс. тонн филе, фарша и сурими, 5,7 тыс. тонн муки и жира и 8,1 тыс. тонн прочей продукции (икра, молоки, сельдь н/р). Благодаря возможности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда будут способствовать укреплению позиций российского добывающего флота в мировом океане.
Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов – 5500 м3; длина – 108 м; ширина – 21 м; автономность по запасам топлива – 45 суток; экипаж – 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода – 15 узлов.