В пятницу, 8 июля, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях при помощи государственной поддержки. Церемония организована в преддверии Дня рыбака.

Кроме того, президент проведёт совещание с членами правительства. Его главной, но не единственной темой станет обсуждение ситуации в топливно-энергетическом комплексе России. С докладами на совещании выступят вице-премьер по энергетике Александр Новак и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Все новости о мероприятиях с участием президента 8 июля 2022 года — в трансляции ИА REGNUM.