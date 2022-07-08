Биробиджан, 8 июля 2022, 08:28 — REGNUM Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн поздравил жителей региона и России с Днём семьи, любви и верности. Он пожелал детям в семьях расти здоровыми и в любви, об этом он написал 8 июля в своём телеграм-канале.
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В семье губернатора воспитываются трое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, благополучие семей Амурской области является приоритетной задачей регионального правительства, заявил глава Приамурья Василий Орлов, поздравляя жителей России и области с Днём семьи, любви и верности.