Биробиджан, , 08:28 — REGNUM Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн поздравил жителей региона и России с Днём семьи, любви и верности. Он пожелал детям в семьях расти здоровыми и в любви, об этом он написал 8 июля в своём телеграм-канале.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Крепкие и дружные семьи — это опора нашего региона в настоящем и будущем. От всей души благодарю семейные пары, которые пронесли свои отношения сквозь года, выстраивая их на основе уважения и поддержки. Ваши искренние союзы — лучший пример для молодых семей. Благодаря такому воспитанию они смогут сохранить тепло семейного очага на долгие годы», — отметил Ростислав Гольдштейн.

В семье губернатора воспитываются трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, благополучие семей Амурской области является приоритетной задачей регионального правительства, заявил глава Приамурья Василий Орлов, поздравляя жителей России и области с Днём семьи, любви и верности.