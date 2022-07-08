Чита, 8 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Жителей Читы 8 июля предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, в ближайшее время в столице Забайкалья ожидается дождь, гроза, ветер порывами до 12 метров в секунду.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8–9 июля в Забайкалье сохраняется угроза подъема уровня воды в реках края с подтоплением пойм, дорог, мостов и приусадебных участков.

Читайте также: Забайкальские реки готовятся выйти из берегов