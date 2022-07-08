Уфа, 8 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 6,3 млрд рублей направило в 2022 году отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Башкирии по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба этого фонда.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Сообщается, что самым востребованным направлением данной программы является улучшение жилищных условий.

«Более 11 тысяч обратившихся в Пенсионный фонд граждан распорядились средствами материнского капитала именно на эти цели», — приводит пресс-служба управляющего отделением ПФР по Башкирии Фоата Хантимерова.

Отмечается, что востребованным направлением является и получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трех лет. За назначением данной выплаты в 2022 году обратились 1652 семей, которым было направлено 127 млн рублей.

Сообщается, что кроме ежемесячной выплаты, родители активно используют возможность оплаты обучения детей. Так, в 2022 году 743 родителя решили направить средства маткапитала на эти цели: Пенсионный фонд направил семьям на образование детей 36,7 млн рублей.