Пермь, 8 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Перми на полтора месяца ограничат движение транспорта по мосту Средней дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

Ограничительная мера связана с ремонтом моста через реку Егошиха по улице Революции, так называемой Средней дамбы. Ремонтные работы планируется провести с 9 июля по 20 августа.

В этот период ограничат движение по двум полосам. Сначала работы будут проводиться на чётной стороне улицы, а затем на нечётной. При этом движение транспорта организуют по одной полосе в том и в другом направлении.

С 11 по 20 августа будет перекрыто движение по одной полосе в направлении от улицы Макаренко в сторону улицы Революции. Автомобилисты смогут двигаться по противоположной стороне улицы.