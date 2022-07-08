Новосибирск, 8 июля 2022, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области вновь зафиксированы случаи мошенничества со стороны лжепожарных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном упралвении МЧС России.
«Аферисты представляются должностными лицами управления МЧС России по Новосибирской области и пугают промышленные и торговые предприятия проверками с последующим закрытием объектов, — уточнили в ведомстве. — За неисполнение угроз они требуют денежные онлайн-переводы».
Руководителей новосибирских организаций просят быть бдительными и не идти на сделку с мошенниками.