Монреаль, Канада, 8 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали трёх российских игроков на драфте. Мероприятие прошло в ночь 8 июля в Монреале (Канада).

НХЛ

«Анахайм Дакс» выбрал защитника Павла Минтюкова в первом раунде драфта под общим десятым номером. «Вашингтон Кэпиталз» задрафтовал нападающего Ивана Мирошниченко под 20-м номером. «Миннесота Уайлд» взяла форварда Данилу Юрова под 24-м номером.

Под первым номером был выбран словацкого нападающий Юрай Слафковский клубом «Монреаль Канадиенс». Под вторым номером «Нью-Джерси Дэвилз» задрафтовал словацкого защитника Шимона Немеца. Под третьим номером «Аризона Койотс» взяла американского форварда Логана Кули.

Считавшийся фаворитом драфта канадский форвард Шейн Райт был выбран клубом «Сиэтл Кракен» под четвёртым номером.