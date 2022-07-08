Красноярск, , 08:18 — REGNUM В Красноярске 9 июля в рамках проекта «В центре Мира» нескольким семьям вручат медали «За любовь и верность». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Семья Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Церемония вручения пройдёт в сквере Пушкина и начнётся в 18:00 по местному времени. Награждение приурочено к празднованию в России Дня семьи, любви и верности.

В мероприятии примут участие супружеские пары, прожившие в браке более 30 лет, воспитавшие детей и успешно реализовавшие себя в профессии, уточнили в мэрии.

Затем для участников выступят красноярские музыканты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Хабаровском крае состоится 106 бракосочетаний.

Читайте также: В Хабаровском крае 8 июля сыграют более 100 свадеб