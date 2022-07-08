Лондон, , 08:18 — REGNUM Пластинка с записью песни американского певца и музыканта Боба Дилана была продана за $1,7 млн на аукционе Christie’s в Лондоне. Об этом 7 июля сообщается на официальном сайте аукциона.

Боб Дилан Alberto Cabello

Речь идёт о песне Blowin' in the Wind, которую Боб Дилан записал в 2021 году в единственном экземпляре. Коллекционный диск находится в специальном футляре, выполненном из орехового дерева и белого дуба.

Отмечается, что Боб Дилан записал диск специально для своего друга и продюсера Ти Боун Бернетта, который создал новый формат записи Ionic Originals. в текущем году этой песне исполняется 60 лет.

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