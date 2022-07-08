Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии 13-летняя девочка спустилась на дно уличного туалета, чтобы спасти застрявшую там кошку. Об инциденте рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасение кошки со дна туалета Цитата из видео фонда «Собака счастья»

Кошка просидела в зловонной яме больше трёх дней.

«Кристина ничего не испугалась и только переживала за кошку. А ещё шутила, что если там застрянет, то просьба подключить ей интернет и кормить иногда», — пишут в фонде.

Отмечается при этом, что снаряжение было предоставлено профессиональными альпинистами, а страховка была 200-процентная. Спасённую в итоге кошку назвали Вонькой и записали врачу на обследование.