Вашингтон, 8 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Американский актер Дензел Вашингтон не смог посетить Белый дом, чтобы получить Медаль свободы США из рук главы государства Джо Байдена. Об этом заявил сам президент 7 июля в ходе вручения наград.

Цитата из к/ф «Великий уравнитель». Реж. Антуан Фукуа. 2014. США Дензел Вашингтон

По словам американского лидера, Вашингтон сможет забрать медаль позднее. Ряд СМИ в США сообщают, что актер не смог прийти на церемонию из-за заражения коронавирусом.

Всего Медалью свободы в 2022 году наградили 17 человек. Среди получивших ее лиц есть спортсмены, политики, предприниматели, ученые и правозащитники. Некоторые из них были награждены посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат.

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