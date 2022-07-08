Новосибирск, , 08:17 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Похищение Meelimello

Установлено, что вечером 3 июля 2022 года 22-летний мужчина приехал со своим знакомым на его автомобиле к дому 21-летнего жителя села Владимировское Убинского района. Чтобы вернуть денежный долг, мужчина, не предупреждая водителя о своих намерениях, силой посадил потерпевшего в машину и перевёз его в свою квартиру в Новосибирске, где удерживал его, пока похищенного не освободили полицейские.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.