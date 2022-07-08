Благовещенск, , 08:19 — REGNUM Благополучие семей Амурской области является приоритетной задачей регионального правительства. Об этом заявил глава Приамурья Василий Орлов, поздравляя жителей России и области с Днём семьи, любви и верности 8 июля.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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«Благополучие амурских семей для нас на первом месте, именно им в помощь работает множество программ и мер поддержки федерального и регионального уровней. Идёт ремонт и строительство больниц, школ, детских садов, стадионов и спортивных площадок, домов культуры и библиотек — всё это мы делаем для того, чтобы повысить качество жизни наших семей», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что по указу президента России Владимира Путина День семьи, любви и верности стал государственным праздником и пожелал амурчанам ценить семейные традиции и передавать их детям.

«Сохранив преемственность, мы сохраним лучшее, что есть в нашей культуре. Нет ничего дороже семьи! С праздником! Отдельные поздравления в этот день — многодетным семьям, которых в области около девяти тысяч, и семьям, где воспитываются приемные дети. Это большая ответственность и труд!» — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в День семьи, любви и верности пожелал жителям России беречь и ценить свои семьи.