Москва, , 08:15 — REGNUM Хакерская группировка RaHDit выложила в Сеть новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Хакер David Whelan

В новой части документов, появившихся на портале «Немезида», содержатся данные о 2,5 тыс. человек. Ранее были опубликованы сведения об одной тысяче человек.

В списках присутствуют данные о разведчиках и их родственниках, а также лицах, получающих выплаты со счетов управления.

В сведениях, оказавшихся в широком доступе, имеются криминальные характеристики. Так, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, а также судимые за различные преступления.