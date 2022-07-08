Москва, 8 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Хакерская группировка RaHDit выложила в Сеть новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

David Whelan Хакер

В новой части документов, появившихся на портале «Немезида», содержатся данные о 2,5 тыс. человек. Ранее были опубликованы сведения об одной тысяче человек.

В списках присутствуют данные о разведчиках и их родственниках, а также лицах, получающих выплаты со счетов управления.

В сведениях, оказавшихся в широком доступе, имеются криминальные характеристики. Так, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, а также судимые за различные преступления.