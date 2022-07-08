Оттава, 8 июля 2022, 08:13 — REGNUM Правительство Канады намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.
Отмечается, что Киев такое ожидаемое решение назвали «необоснованным и опасным для санкционного режима».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на этой магистрали.
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