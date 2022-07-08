Оттава, 8 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Правительство Канады намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток — 1»

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream», — пишет издание.

Отмечается, что Киев такое ожидаемое решение назвал «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на этой магистрали.

Читайте также: Киев попросил Канаду не возвращать России турбину для «Северного потока»