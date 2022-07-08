Чита, 8 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 8 июля подписал распоряжение о назначении Оксаны Немакиной министром здравоохранения Забайкальского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Оксану Немакину назначили министром здравоохранения Забайкальского края

Документ подписан на основании положительного согласования ее кандидатуры от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

По мнению вице-премьера правительства Забайкальского края Инны Щегловой, это оправданное назначение на ответственную должность регионального министра, от деятельности которого зависит жизненно важная сфера целого региона.

«На плечи Оксаны Немакиной выпал сложный период третьей волны СOVID-19 в Забайкальском крае. Она сумела организовать помощь для забайкальцев на всей территории региона. Правильно выстроенная амбулаторная и стационарная система медицинской помощи больным спасла многие жизни и поддержала медиков в трудный период работы. Желаю, чтобы такое «боевое крещение» для нового министра больше не повторялось. Также пожелаю Оксане Владимировне укреплять и совершенствовать забайкальскую систему здравоохранения, сберегая наш «золотой фонд» — опытных грамотных врачей, которые будут передавать свои знания молодёжи», — сказала она.

Из биографии нового министра известно, что Немакина Оксана Владимировна родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врач по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. С 2001 по 2002 год была врачом-интерном на кафедре дерматовенерологии ЧГМА, до 2007 года работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере.

Кроме этого, работала в железнодорожной и инфекционной больницах. С 2015 года занимала должность главного врача в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. С февраля 2021 года была назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения Забайкальского края.

Замужем, воспитывает дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2022 года исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья — министра экономического развития региона Александр Бардалеев — был утвержден на занимаемую должность.

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