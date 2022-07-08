Стрежевой, Томская область, 8 июля 2022, 08:11 — REGNUM В городе Стрежевой Томской области из окна пятого этажа выпал пятилетний мальчик, которого доставили в больницу с множественными травмами, по данному случаю проводится прокурорская проверка. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.
По результатам начатой проверки будут приняты надлежащие меры прокурорского реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже.
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