Стрежевой, Томская область, , 08:11 — REGNUM В городе Стрежевой Томской области из окна пятого этажа выпал пятилетний мальчик, которого доставили в больницу с множественными травмами, по данному случаю проводится прокурорская проверка. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Окно МВД

пресс-служба прокуратуры Томской области «В городе Стрежевой Томской области в вечернее время 7 июля 2022 года из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал 5-летний мальчик. Ребёнок с политравмой госпитализирован в медицинское учреждение».

По результатам начатой проверки будут приняты надлежащие меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже.

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