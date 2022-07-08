Стрежевой, Томская область, 8 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В городе Стрежевой Томской области из окна пятого этажа выпал пятилетний мальчик, которого доставили в больницу с множественными травмами, по данному случаю проводится прокурорская проверка. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

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пресс-служба прокуратуры Томской области «В городе Стрежевой Томской области в вечернее время 7 июля 2022 года из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал 5-летний мальчик. Ребёнок с политравмой госпитализирован в медицинское учреждение».

По результатам начатой проверки будут приняты надлежащие меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже.