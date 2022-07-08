Москва, 8 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Предложение Национального антикоррупционного комитета (НАК) о возвращении в Уголовный кодекс наказания за вредительство заслуживает внимания, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о Вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — отметил Клинас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, НАК предлагает ввести наказание за «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий ши противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций».