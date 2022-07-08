Джакарта, 8 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Правительство Фиджи высоко оценило приглашение Индонезии принять участие во встрече министров иностранных дел G20, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Признательность была выражена премьер-министром и министром иностранных дел Фиджи Джосайей Вореке Байнимарамой во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на Бали.

Премьер-министр утверждал, что приглашение демонстрирует инклюзивность председательства Индонезии в G20 и соответствие интересам развивающихся стран.

Кроме того, правительство Фиджи также высоко оценивает активную роль Индонезии в различных глобальных проблемах, таких как борьба с пандемией COVID-19.

​В контексте двустороннего сотрудничества Фиджи высоко оценивает техническую помощь Индонезии, в частности, в форме строительства одной из школ на Фиджи.

На двусторонней встрече между министром иностранных дел Индонезии и Фиджи также конкретно обсуждалась приверженность двух стран расширению сотрудничества в борьбе с изменением климата и достижении целей устойчивого развития (ЦУР).

Министры иностранных дел двух стран выразили надежду на то, что обсуждение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Фиджи может быть завершено в ближайшее время.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран G20 проходит на Бали, 7–8 июля 2022 года.