Кемерово, , 08:10 — REGNUM В Кемерове сегодня, 8 июля, были задержаны сразу несколько рейсов до Москвы и рейс до Санкт-Петербурга. Самолёты, летящие в Кемерово, также прибудут с опозданием. Причина — туман.

Туман Onlinenigeria.com

«Утренние самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса) прилетят в кузбасскую столицу на несколько часов позже, чем указано в расписании. Дольше всего ждать придется пассажирам, летящим рейсом авиакомпании «Победа» — вместо 7:15 они приземлятся в 12:19», — сообщает сайт Vse42.ru.

Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, сегодня, 8 июля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы, местами туманы.