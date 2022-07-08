Уфа, , 08:08 — REGNUM Продлить льготы для одиноких пенсионеров намерены в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания региона приняли в первом чтении соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается продлить действие льгот по взносам на капремонт для определенной категории граждан. Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется 50% суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше — 100%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что льгота предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим отдельно либо в семье, которая состоит из неработающих пенсионеров или инвалидов I—II группы.

Отмечается, что срок данной меры соцподдержки истекает в 2022 году. В связи с этим предлагается продлить ее до конца 2024-го, пояснил Толкачев.

Спикера парламента сообщил, что затраты регионального бюджета на реализацию данного закона составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей в 2024-м году.

«Расходы на исполнение закона будут предусмотрены бюджетом на последующую трехлетку. Документ направлен на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан», — заявил Толкачев.