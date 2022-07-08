Мехико, 8 июля 2022, 08:06 — REGNUM С официальным визитом посетит в конце текущего месяца Мексику президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба мексиканского министерства иностранных дел.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Мексику в последнюю неделю июля, чтобы провести встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов «Группы двадцати» на острове Бали заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева.