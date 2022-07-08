Москва, 8 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Письмо с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о наказании за вредительство поступило в комитет Совфеда по госстроительству, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В письме за подписью главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова говорится, что в сегодняшнем уголовном законодательстве фактически отсутствует понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности.

«Фактически должностные лица, ответственные за недобросовестное выполнение своих обязанностей, повлекшее снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа, и т.д. и т.п., не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба», — отмечается в письме.

В этой связи глава НАК предлагает ввести наказание за «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций».