Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM Свердловскую область окутает смог. О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили синоптики Уралгидрометцентра.

Смог Foto-Rabe

Предполагается, что смог в регионе продержится до 20:00 местного времени (18:00 мск) 12 июля. Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от прогулок и плотно закрывать форточки.

Смог на Среднем Урале будет сопровождаться высокой температурой воздуха. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов по Цельсию.