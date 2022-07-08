Красноярск, , 08:05 — REGNUM За прошедшую неделю в Красноярском крае количество обращений в медучреждения с жалобами на присасывание клещей сократилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, активность клещей в окрестностях населённых пунктов сохраняется на среднемноголетнем уровне. В основном контакты с клещами происходили при посещении красноярского нацпарка, дачных участков, а также при сборе дикоросов.

Жителям региона советуют соблюдать меры личной профилактики при посещении лесных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона и до 1 июля в Красноярском крае в медорганизации обратились 10 310 пострадавших от укусов клещей, что ниже среднемноголетних значений.

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