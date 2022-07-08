Томск, 8 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей в районе деревни Кайтес. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

7 июля около 16 часов по местному времени на трассе Томск — Каргала — Колпашево автомобиль Nissan съехал с проезжей части, после чего опрокинулся в озеро.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.