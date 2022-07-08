Кишинёв, 8 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Молдавию заставляют покупать оружие натовского образца, которое явно предполагается использовать. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон на телеканале Publika.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Он сообщил, что в Кишинёв прибыли из США несколько самолётов с «непонятным» грузом. По мнению политика, таким образом доставили оружие.

«Понятно против кого. Молдавию вооружают, чтобы бороться не с Западом, а с Востоком», — сказал Додон.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию. Кроме того, в ЕС согласовали помощь республике вооружением на сумму €40 млн.