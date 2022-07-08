Якутск, 8 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Резкий подъём уровней воды зафиксирован в якутских реках Дулгалах, Сартанг и Адыча. Водоёмы поднялись за сутки на 1-3 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По прогнозу Якутского УГМС, вода продолжит прибывать и за сутки реки поднимутся ещё на 0,5-1 метр. Возможен выход рек из берегов, есть угроза подтопления населённых пунктов и сельскохозяйственных участков.

Растёт также уровень воды в городе Верхоянск. Там река Яна поднялась за сутки на 0,5-1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей села Себян-Кюель в Кобяйском районе Якутии отселяют в пункт временного пребывания из-за паводка и прорыва дамбы. Подтоплены больше десяти дворов многоквартирных домов.